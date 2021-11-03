Центр Києва заблокований заторами. Під Радою проходить мітинг "антивакцинаторів"

Де ускладнено рух

Зокрема, за даними Google Maps, затори вже утворилися (Лівий берег) на Дарницькому мосту, а також Патона та Північному, також рух починає ускладнюватися і на Південному мості.

Разом з тим затвори утворилися і на Правому березі, а саме на проспектах Повітрофлотському, Олеся Курбаса, Перемоги, Голосіївському та Степана Бандери, Голосіївському. Крім того, рух ускладнено вулицями Вадима Гетьмана, Борщагівською, Щусєва, Саксаганською та Кирилівською, Павла Скоропадського та Січових Стрільців.

Разом з тим затори утворилися на центральних вулицях: Михайла Грушевського, Набережним шоссе, бульваром Лесі Українки та Хрещатиком.

Що відбувається

Зазначимо, що такі ускладнення у русі транспорту можуть бути спричинені сьогоднішньою акцією протесту "антивакцинаторів", які протестують проти вакцинації від коронавірусу та вимагають від влади скасування карантинних обмежень.

Учасники акції від ранку збираються біля стін парламенту, майже тисяча людей скандують з гаслами: "Ні обмеженню прав і свобод", "Скажи ні COVID геноциду", "Скажи ні обов'язковій COVID вакцинації".

Рух громадського транспорту

У Києві вже змінили рух автобусів № 24,55,62 та тролейбусів №38 по вул.Грушевського біля Кабміну та ст. м. "Арсенальна" - вул. Мазепи.

Як пояснюють у Київпастрансі, зміна маршрутів викликана внаслідок перекриття вулиць мітингуючими.

На місце вже викликано поліцію.

Фото: під Радою проходить мітинг "антивакцинаторів" (Віталій Носач, РБК-Україна)