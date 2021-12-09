Ретельна перевірка тестів. У МОЗ розповіли, чи є в Україні "Омікрон"

Станом на четвер, 9 грудня, в Україні не виявлено випадків захворювання на новий штам коронавірусу "Омікрон". Зараз досліджують зразки, які свідчать про нетиповий перебіг хвороби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг головного санлікаря України Ігоря Кузіна.

"Зараз усі зразки, що свідчать про нетиповий перебіг хвороби, зокрема у тих людей, які повернулися з-за кордону, або проживають у районах, де спостерігається значний сплеск захворювання, підлягають ретельному дослідженню", - сказав Кузін.

За його словами, поки що всі зразки свідчать лише про те, що в кожному регіоні поширюється штам коронавірусу "Дельта".