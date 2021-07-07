Цифровий COVID-сертифікат: як отримати документ українцям

За його словами, для отримання документа не потрібно особисто звертатися в будь-яке відомство, весь процес відбувається онлайн режимі.

"Нікуди бігти не потрібно. Після того, як ви зробили друге щеплення, через деякий час в додатку "Дія" ви можете згенерувати сертифікат. Потрібно зайти та оформити запит на отримання цього сертифіката. І система надасть ваш сертифікат", - сказав Кучер.

Він пояснив, що наразі система працює в тестовій версії. COVID-сертифікат можна отримати лише на базі двох щеплень.

Крім цього, у тестовій версії поки не відбивається варіант, що людина перехворіла коронавірусом і тому зараз вона не вакцинувалася.

"Сертифікат - це зручний спосіб довести, що ви вакцинована людина, що підтверджується державою. Це інформація, яка знаходиться в системі, там видно - хто лікар, як зробив щеплення, звідки вакцина прибула, як вона зберігалася і при якій температурі. Це дуже серйозно…це наша щоденна робота і ми над цим працюємо. Тому нашому цифровому документу довіряють", - зазначив Кучер.

Він також уточнив, що COVID-сертифікат являється лиш додатковим документом при перетині кордонів.

"Він (COVID-сертифікат - ред.) спростить формальності проходження паспортного контролю, але перевіряти правила в'їзду в ту чи іншу країну все-таки потрібно", - підкреслив Кучер.