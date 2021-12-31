У Туреччині понад 40 тисяч випадків за добу: влада зробила новорічне попередження

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра охорони здоров'я Туреччини Фахреттіна Коджа в Twitter.

Такого числа нових випадків в Туреччині не було з квітня. Міністр охорони здоров'я попередив, що через коронавірус люди живуть за часів підвищеного ризику.

Він також порадив жителям країни діяти так, як за часів жорстких обмежень і провести новорічні свята вдома.

"Хоча обмежень немає, ми рекомендуємо діяти так, як ніби вони є. Ми живемо в часи підвищеного ризику. Уникайте тісноти та поганої вентиляції. Новий рік волію зустрічати в колі сім'ї. У надії залишити епідемію позаду у 2022 році", - написав він.