У Туреччині новий антирекорд по добовому приросту хворих коронавірусом

У Туреччині новий антирекорд по добовому приросту захворюваності на коронавірус . За останні 24 години в країні виявили понад 63 тисячі хворих інфекцією.

Про це повідомляє агентство Sabah з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

За даними Міністерства охорони здоров'я Туреччини, з початку пандемії загальне число померлих на 16 квітня становить 35 031, а інфікованих - 4 150 039. Одужали 3 591 550 пацієнтів. До теперішнього моменту в країні проведено 43 148 200 тестів на ковід.

Попередній максимальний добовий приріст випадків COVID-19 в країні було зафіксовано 15 квітня - він склав 62 797 тих, що заразилися.

Через зростання числа хворих COVID-19 в 58 з 81 турецьких провінцій, в тому числі Стамбулі, Анкарі, Антальї, Муглі вводиться комендантська година у вихідні, тепер він буде тривати з 19:00 п'ятниці до 5:00 понеділка, а на період священного для мусульман місяця Рамадана з 13 квітня до 12 травня кафе і ресторани на всій території країни працюють тільки в режимі доставки і на винос. Також буде обмежено міжміське сполучення.

Нагадаємо, 16 квітня влада Туреччини прийняли рішення продовжити термін дії вимоги про пред'явлення негативного ПЛР-тесту на коронавірус для в'їзду громадян України та інших країн. Вимога діятиме щонайменше до 31 травня цього року.

Відзначимо, раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що через збільшення захворюваності на коронавірус, буде посилений карантин.