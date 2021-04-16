В Турции новый антирекорд по суточному приросту больных коронавирусом
В Турции новый антирекорд по суточному приросту заболеваемости коронавирусом. За последние 24 часа в стране выявили более 63 тысячи заболевших инфекцией.
Об этом сообщает агентство Sabah со ссылкой на данные Минздрава.
За последние сутки в Турции зарегистрировано 63 082 новых случая заражения коронавирусом. Госпитализированы 2 915 пациентов, скончались 289 человек.
Предыдущий максимальный суточный прирост случаев COVID-19 в стране был зафиксирован 15 апреля – он составил 62 797 заразившихся.
По данным Минздрава Турции, с начала пандемии общее число умерших на 16 апреля составляет 35 031, а инфицированных - 4 150 039. Выздоровели 3 591 550 пациентов. К настоящему моменту в стране проведено 43 148 200 тестов на ковид.
Из-за роста числа больных COVID-19 в 58 из 81 турецких провинций, в том числе Стамбуле, Анкаре, Анталье, Мугле вводится комендантский час по выходным, теперь он будет длиться с 19:00 пятницы до 5:00 понедельника, а на период священного для мусульман месяца Рамадана с 13 апреля до 12 мая кафе и рестораны на всей территории страны работают только в режиме доставки и на вынос. Также будет ограничено междугороднее сообщение.
Напомним, 16 апреля власти Турции приняли решение продлить срок действия требования о предъявлении негативного ПЦР-теста на коронавирус для въезда граждан Украины и других стран. Требование будет действовать по меньшей мере до 31 мая этого года.
Отметим, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что из-за увеличения заболеваемости коронавирусом, будет ужесточен карантин.