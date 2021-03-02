В Туреччині відкрилися кафе і ресторани, а діти повернулися до шкіл

Власники кафе та ресторанів, обмежені послугами на винос протягом більшої частини минулого року, наполегливо вимагали відновлення повноцінної роботи сфери обслуговування, адже їхні доходи впали на 65%. Вони також просять уряд позбавити їх зростаючого боргу і звільнити від сплат соціального страхування та податків.

"Ми обслуговували 4000-5000 людей на тиждень. Зараз із послугами на винос ми обслуговуємо лише 500 людей", - заявив власник ресторану "Підебан" в Стамбулі Юсуф Каптаноглу перед тим, як були оголошені заходи про пом'якшення карантину.

"Я не отримав жодної підтримки, навіть у вигляду позики", - сказав він.

По всій Туреччині дошкільні та початкові школи, а також 8-12 класи відновили часткове навчання офлайн.

Кількість нових щоденних випадків коронавірусу в Туреччині зросла в понеділок до 9891, що є найвищим показником з 11 січня, порівняно з 8 424 днем ​​раніше, згідно з офіційними даними. Наприкінці січня випадків було близько 6 тисяч.

"Кількість випадків вірусу з мутаціями все більше зростає. Ми не бачимо умов повернутися до колишнього "нормального стану". Політичні та економічні інтереси не повинні мати пріоритету над людським життям і наукою", - заявила Асоціація турецьких медиків у Twitter, закликаючи підвищити рівень тестування та щеплень.

Туреччина, де проживає 83 мільйони людей, зробила 8,96 мільйона щеплень в рамках кампанії з вакцинації, яка розпочалася в середині січня. Понад 7 мільйонів людей отримали перший укол, а 1,89 мільйона - другий.