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Туреччина схвалила російську вакцину "Супутник V"

Новость на русском → Анкара, П'ятниця 30 квітня 2021 17:19
Туреччина схвалила російську вакцину "Супутник V" Фото: вакцина "Супутник V" буде використовуватися в Туреччині (twitter com drfahrettinkoca)
Автор: РБК-Україна

Туреччина схвалила застосування російської вакцини "Супутник V" для вакцинації від коронавірусу. Найближчим часом до країни надійде велика партія цього препарату.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа, передає Anadolu.

За його словами, турецьке агентство з лікарських засобів схвалило екстрене використання вакцини "Супутник V".

"Я бажаю, щоб це принесло користь обом країнам. Таким чином, третя вакцина буде використовуватися в нашій країні", - заявив Коджа.

Також президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зазначив, що готовий особисто обговорити з російським президентом Володимиром Путіним поставки препарату, якщо це буде потрібно.

"У нас достатньо вакцин. Скоро надійде "Супутник V". При необхідності я обговорю це питання і з президентом Путіним. Німецькі виробники вакцини BioNTech також здійснять поставки до Туреччини", - сказав він.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляла, що Берлін готовий закупити російську вакцину " Супутник V", якщо препарат отримає дозвіл на його застосування в ЄС.

А австрійський канцлер Себастьян Курц вже оголосив про домовленість про закупівлю цієї вакцини.

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