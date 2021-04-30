Туреччина схвалила російську вакцину "Супутник V"

Туреччина схвалила застосування російської вакцини "Супутник V" для вакцинації від коронавірусу. Найближчим часом до країни надійде велика партія цього препарату.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа, передає Anadolu .

За його словами, турецьке агентство з лікарських засобів схвалило екстрене використання вакцини "Супутник V".

"Я бажаю, щоб це принесло користь обом країнам. Таким чином, третя вакцина буде використовуватися в нашій країні", - заявив Коджа.

Також президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зазначив, що готовий особисто обговорити з російським президентом Володимиром Путіним поставки препарату, якщо це буде потрібно.

"У нас достатньо вакцин. Скоро надійде "Супутник V". При необхідності я обговорю це питання і з президентом Путіним. Німецькі виробники вакцини BioNTech також здійснять поставки до Туреччини", - сказав він.