Туреччина вводить цілодобову комендантську годину на три дні

У Туреччині вводять цілодобову комендантську годину через ситуацію з коронавірусом . Вона діятиме з 19:00 22 квітня до 05:00 26 квітня.

Під час дії комендантської години громадяни Туреччини можуть залишати свої будинки тільки для відвідування продуктових магазинів і аптек з 10:00 до 17:00, візитів до лікарів і вигулу собак.

"У зв'язку з тим, що 23 квітня є державним святом - Днем національної незалежності та дітей, цього тижня обмеження виходу на вулицю розпочнеться о 19:00 22 квітня і закінчиться о 05:00 26 квітня",- йдеться в повідомленні МЗС країни.

У минулу п'ятницю добовий приріст захворюваності коронавірусом в Туреччині показав максимум з початку пандемії, склавши 63 082 випадки, в середу був зареєстрований максимум смертей за добу - 346.