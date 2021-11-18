У тяжкому стані в лікарні: у колишнього мера Києва Омельченка діагностували COVID

За словами мера Києва Віталія Кличка, лікарі оцінюють стан колишнього міського голови як важкий.

"На сьогоднішній день один із депутатів Київради… Олександр Олександрович Омельченко перебуває у лікарні, у такому, знаєте, непростому стані, враховуючи і вік, і відсоток ураження легень. Побажаємо йому одужання якнайшвидшого та чекаємо знову у нашій залі", - сказав Кличко.

Він також закликав чиновників дотримуватися карантинних заходів. Крім того, мер зазначив, що епідеміологічна ситуація в столиці трохи покращилася.

Відомо, що Олександр Омельченко обіймав посаду міського голови Києва з 1995 до 2006 року. Наразі йому 83 роки і він є депутатом Київської міської ради (з 2014 року).