Тяжкі випадки COVID подвоюють шанси померти у 2022 році, - дослідження

Дослідження американських вчених показує, що важкий перебіг коронавірусу може значно нашкодити здоров'ю в довгостроковій перспективі. Тому серйозні випадки COVID подвоюють шанси померти у 2022 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Frontiers in Medicine .

Згідно з дослідженням, у пацієнтів, які пережили важку форму COVID, ймовірність смерті протягом наступного року більш ніж удвічі вища, ніж у тих, хто не був інфікований або мав легкі симптоми вірусу.

"Ми провели попереднє дослідження, яке показало, що пацієнти з тяжкою формою COVID-19, що одужали, зазнавали значно більшого ризику госпіталізації в наступні шість місяців", - сказав професор Арка Майнус з Університету Флориди.

У дослідженні говориться, що підвищений ризик смерті був вищим для пацієнтів молодше 65 років. Щоб встановити це вчені проаналізували історії хвороби 13 638 пацієнтів.

Така заява вчених доводить необхідність вакцинації.