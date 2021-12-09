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Тисяча за вакцинацію: бета-тест у "Дії" запустять наступного тижня

Автор: Артем Горовенко

Наступного тижня в додатку "Дія" запустять бета-тестування послуги, за допомогою якої українці зможуть отримати по тисячі гривень за вакцинацію від COVID. А нарахування грошей почнеться з 19 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні уряду.

"Сьогодні уряд затвердить порядок надання відповідних виплат. На першому етапі програма буде реалізовуватися з 19 грудня цього року через додаток "Дія". І вже наступного тижня буде запущений бета-тест цієї послуги Міністерством цифрової трансформації", - зазначив Шмигаль.

За його словами, для отримання грошей треба буде оформити віртуальні картки, які будуть розроблені спеціально. Витратити гроші можна буде на квитки в кіно, на потяги, літаки тощо.

Нагадаємо, що напередодні президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає виплату українцям тисячі гривень за вакцинацію.

Отримати гроші зможуть ті, хто пройшов повний курс вакцинації від коронавірусу.

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Денис ШмигальВакцинаціяДія