Вчені дали прогноз розвитку COVID в Україні на початок березня: ситуація погіршиться

На початку березня в Україні може погіршитись COVID-статистика. Кількість заражень за добу може зрости в середньому до 6820 випадків.

Про це йдеться у прогнозі вчених Національної академії наук України .

Також, за даними вчених, середня кількість нових випадків протягом тижня 2-8 березня складе 6820.

"Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 6275 (Prophet) і 5612 (SEIR-U) протягом тижня 23 лютого - 1 березня 2021 року", - йдеться у прогнозі.

Найбільші темпи поширення у Вінницькій, Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували ще 4 182 нових випадки коронавірусу. Івано-Франківська, Чернівецька області та Київ - у лідерах за кількістю заражень.

РБК-Україна писало, що у Чернівецькій області посилили карантин через погіршення ситуації з COVID - школи перевели на дистанційну форму навчання, а час роботи ресторанів скоротили.

Раніше голова Чернівецької ОДА заявляв, що в регіоні "загрозлива ситуація" з коронавірусом.