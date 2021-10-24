Вчені довели, що COVID-19 б'є по пам'яті навіть через місяці: люди не можуть думати

Коронавірус викликає когнітивні розлади навіть через місяці після хвороби. Це довели вчені в США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

Дослідники з Медичної школи Ікана з'ясували, що близько 24% людей, які одужали від COVID-19, продовжують відчувати когнітивні труднощі, включаючи проблеми з пам'яттю, багатозадачністю, швидкістю обробки інформації та фокусуванням. Вони провели тести у 740 пацієнтів, які лікувалися за системою Mount Sinai в Нью-Йорку з перших днів пандемії.

"Ми спостерігаємо довготривалі когнітивні порушення в різних вікових групах", - сказала автор дослідження Жаклін Беккер.

За її словами, результати дослідження показали відносно високий рівень когнітивних порушень навіть через 7 місяців після хвороби.

Згідно з новим дослідженням, найбільш поширеним когнітивним дефіцитом, яким страждає майже кожен четвертий пацієнт після коронавірусу, була проблема зі збереженням нових спогадів. Відзначається, що пацієнти відчували проблеми з відтворенням спогадів. Серед інших проблем була недостатня швидкість обробки інформації та виконавчі функції, включаючи здатність ініціювати, планувати, організовувати та виносити судження.

При цьому, проблеми можуть виникати не тільки у літніх, але і молодих людей. Також від проблем з пам'яттю не захищає і легка форма хвороби. Тож Беккер рекомендує скринінг на психічні порушення після зараження коронавірусом в якості стандарту лікування, незалежно від віку пацієнта.

Професор психіатрії та директор клініки Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі доктор Хелен Лаврецькі каже, що деякі пацієнти не можуть доглядати за собою після виписки з лікарні.