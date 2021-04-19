Вчені почнуть заражати перехворілих на коронавірус для вивчення імунної відповіді

Оксфордський університет оголосив про початок дослідження, в рамках якого вже перехворіли COVID-19 добровольців заново заразять вірусом SARS-CoV-2. Експеримент проводиться для вивчення реакції імунної системи людин и на повторне проникнення патогена в організм.

Відзначається, що експеримент з повторним зараженням перехворілих на коронавірус необхідний для встановлення рівня імунної відповіді, який зможе запобігти захворюванню, і як імунна система людини відреагує на вірус вдруге. Добровольці повинні бути невакцинованих і мати антитіла до COVID-19, при цьому вони повинні до початку експерименту встигнути повністю одужати.

Експеримент буде проходити в два етапи - з різними групами учасників на кожному етапі. В ході першого, який почнеться в квітні поточного року, добровольці отримають "мінімальну дозу" коронавірус . Для цього етапу університету будуть потрібні 64 добровольці у віці від 18 до 30 років. Учасники дослідження будуть поміщені на карантин як мінімум на 17 днів. Вони також пройдуть численні обстеження, включаючи комп'ютерну томографію легень.

На другому етапі, який, як повідомляється в прес-релізі, почнеться влітку 2021 року. Всі учасники будуть інфіковані "стандартизованої дозою" вірусу, обсяг якої планується встановити під час першого етапу. Дослідження планується завершити протягом 12 місяців.