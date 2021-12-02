Вчені знайшли можливу причину випадків тромбозу після вакцини AstraZeneca

Дослідники з Уельсу та США повідомили про виявлення викликаної вакциною аутоімунної реакції, яка в поодиноких випадках викликає тромбоз судин. Причиною може бути аденовірус, який і утворює небезпечні згустки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Guardian .

"Реакцію можна простежити до того, як аденовірус, який використовується вакциною для доставки генетичного матеріалу коронавірусу в клітини, зв'язується зі специфічним білком в крові, відомим як фактор тромбоцитів 4 (PF4)", - пише видання.

Варто відзначити, що зовнішня поверхня аденовірусу притягує до себе білок тромбоцитарного фактора 4, як магніт. Тромбоцитарний фактор 4 - це білок, який відповідає за згортання крові і являє собою маленьку молекулу.

Дослідники вважають, що це може викликати ланцюгову реакцію в імунній системі, яка може призвести до утворення тромбів.

При цьому професор Алан Паркер вважає, що таке може трапиться тільки в дуже рідкісних випадках, тому що повинен відбутися ланцюг складних реакцій, щоб викликати цей вкрай рідкісний побічний ефект.

"Ми сподіваємося, що наші результати можна буде використовувати для кращого розуміння рідкісних побічних ефектів цих нових вакцин і, можливо, для розробки нових і поліпшених вакцин", - резюмував він.