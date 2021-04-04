Вчені назвали терміни поліпшення ситуації з коронавірусом в Україні
Поліпшення ситуації з коронавірусом в Україні можна очікувати не раніше, ніж через 3-4 тижні. Число нових хворих і померлих від COVID-19 у країні за сім днів зменшилось і продовжує зменшуватись. Пік третьої хвилі епідемії має наступити протягом одного-двох тижнів.
Про це йдеться у щотижневому огляді епідемічної ситуації в Україні за 24-30 березня, опублікованому НАН України.
"Статистичні показники останніх декількох днів дають підстави сподіватися, що загальна епідемічна динаміка розвивається за більш оптимістичним сценарієм, ніж прогнозувалося. Три дні поспіль кількість нових випадків виявляється приблизно на 20% менше прогнозованого. Позитивність ПЛР-тестів також почала зменшуватися вперше з початку нової хвилі", - зазначили в НАН.
Фото: статистика по коронавірусу (nas.gov.ua)
Вчені підкреслили, що якщо статистична динаміка останніх днів не є результатом непередбачених затримок у надходженні даних, то очікувати піку захворювання можна протягом одного-двох тижнів. При цьому в НАН відзначили переповненість лікарень, що може відстрочити поліпшення ситуації з COVID-19 ще на 7-14 днів. "На реальне поліпшення ситуації можна сподіватися значно пізніше - через 3-4 тижні", - уточнили фахівці.
Фото: статистика по коронавірусу (nas.gov.ua)
В НАН відзначають, що при збільшенні за минулий тиждень кількості тестів на коронавірус спостерігається зниження числа позитивних результатів. "Це дає підстави очікувати затухання епідемії на загальнонаціональному рівні мінімум в найближчий тиждень", - підсумували вчені.
Нагадаємо, глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна повинна отримати 4,9 млн доз вакцини від коронавируса в квітні-травні. Міністр також звернув увагу на 1,5 млн доз препарату, які країна може отримати за домовленістю з Євросоюзом.
Відзначимо, в Києві можуть посилити локдаун, якщо Національна академія медичних наук не надасть додаткові ліжка для хворих коронавірусів. За словами глави Госпотребслужби столиці Олега Рубана, в місті склалася критична ситуація з COVID-19. Через це може бути припинена робота дитсадків, молодших класів і громадського транспорту.
Як писало РБК-Украина, раніше Моз представив план вакцинації населення від коронавіруса. План включає в себе п'ять етапів, а вакцинацію планують провести для не менш ніж 50% населення країни.