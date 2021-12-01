Вчені відкрили антитіло для розробки універсальної вакцини від COVID

Китайські вчені з Інституту вірусології та Медичної школи Чжуншань в Гуанчжоу відкрили антитіло для розробки універсальної вакцини від COVID-19. За їхніми словами, моноклональне антитіло 35B5 може ефективно нейтралізувати різні штами коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс bioRxiv .

Повідомляється, що антитіло 35B5 виявили в ході дослідів із застосуванням кріоелектронного мікроскопа. Зокрема, воно діє виключно на унікальну частину коронавірусу, яка не змінюється в процесі мутації.

Вчені вважають, що цей факт дозволить створити універсальну вакцину, яка буде захищати від різних штамів, в тому числі від недавно виявленого "Омікрона". Також уточнюється, що антитіло 35B5 отримали з крові пацієнта, який переніс хворобу у важкій формі.