Вчені показали головну небезпеку мутацій штаму коронавірусу

Дослідження, опубліковане в журналі Nature, показує, що штам Alpha, вперше виявлений у Великобританії, еволюціонував, щоб виробляти більше "білків антагоністів", які зводять нанівець першу лінію захисту організму, відому як "вроджена імунна система".

Як наголошується в повідомленні, кожна клітина в носі, горлі і легенях (дихальних шляхах) має мережу датчиків, які виявляють надходять віруси. Коли це відбувається, клітини виробляють білковий інтерферон, який діє як "сигналізація про злом" і управляє суцільною противірусною відповіддю як на неімунних, так і на імунних клітинах (Т-клітинах і антитілах), щоб запобігти інфекції. Але білки-антагоністи можуть допомогти вірусу ухилитися від цих датчиків.

Це нове відкриття вперше ідентифікує еволюцію підвищеної експресії білка антагоніста в SARS-CoV-2, які збільшують заразність.

Вчені кажуть, що проривні результати дають розуміння того, як розвивається SARS-CoV-2, і пропонують свіжий метод для виявлення нових і виникаючих варіантів, що викликають заклопотаність, які є одночасно високо переданими і заразними.

Співавтор дослідження доктор Люсі Торн (відділення інфекцій та імунітету UCL) сказала: "Ми хотіли знати, що зробило варіант Sars-CoV-2 Alpha особливим. Як він розвинувся з першого хвильового штаму, виявленого в Ухані, Китай, і які особливості він мав, які дозволили йому поширитися по світу і стати першим варіантом, що викликає заклопотаність".

"Ми виявили, що варіант Sars-CoV-2 Alpha набагато краще, ніж віруси першої хвилі, адаптувався, щоб уникнути спрацьовування нашої захисної вродженої імунної відповіді. Ми виявили, що він робить це, виробляючи більше вірусних білків, які можуть вивести з ладу вроджену імунну систему. Ці білки називаються N, Orf6 і Orf9b і відомі як антагоністи вродженого імунітету", - додала вона.