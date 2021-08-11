RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Вчені прогнозують ріст числа добових COVID-випадків з наступного тижня

Автор: Инна Собора

Середня кількість добових виявлень коронавірусу в Україні почне зростати у найближчі тижні. Наступного тижня будуть виявляти майже по 1300 випадків за добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз розвитку епідемії, опублікований на сайті Національної академії наук (НАН) України.

Згідно з прогнозними обчисленнями, в яких закладено поточну тенденцію до збільшення кількості нових виявлень, середня кількість нових випадків дорівнюватиме:

  • 1008 - протягом тижня 11–17 серпня
  • 1285 - протягом тижня 18–24 серпня

За даними вчених, зараз середня кількість нових виявлень в Україні збільшилася до 839 осіб на день. За два тижні цей показник зріс на 44%.

Раніше директор Oxford Vaccine Group, професор Ендрю Поллард заявив, що колективного імунітету від коронавірусу досягти неможливо через появу нових штамів.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАН УкраиныКоронавірус