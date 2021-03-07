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Вчені в США проти вакцинації тільки однією дозою Moderna і Pfizer

Новость на русском → Неділя 07 березня 2021 05:42
Вчені в США проти вакцинації тільки однією дозою Moderna і Pfizer Фото: вакцина (Billie Weiss/Boston Red Sox/Getty Images)
Автор: Инна Собора

Американські вчені скептично ставляться до схеми вакцинації Pfizer Inc і Moderna Inc проти коронавіруса однією дозою. Вони стверджують, що недостатньо доказів того, що одноразова доза забезпечує тривалий захист.

Про це пише Reuters.

Наголошується, що вакцина повинна використовуватися по рекомендації Управління з контролю за продуктами і ліками (FDA) США.

"Дуже важливо, щоб ці вакцини використовувалися у відповідності з дозволом FDA, щоб запобігти COVID-19 і пов'язані з ним госпитализаци. і смерть", - сказав директор Центру оцінки і досліджень біологічних препаратів FD Пітер Маркс.

Раніше повідомлялося, що США збільшують темпи вакцинації населення від коронавіруса. Зараз там вакцинують від 2 мільйонів чоловік за день.

Нагадаємо, Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена заявила, що не буде ділитися вакцинами від коронавіруса з іншими країнами.

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