Ученые в США против вакцинации только одной дозой Moderna и Pfizer

Американские ученые скептически относятся к схеме вакцинации Pfizer Inc и Moderna Inc против коронавируса одной дозой. Они утверждают, что недостаточно доказательств того, что однократная доза обеспечивает долгосрочную защиту.

"Очень важно, чтобы эти вакцины использовались в соответствии с разрешением FDA, чтобы предотвратить COVID-19 и связанные с ним госпитализаци. и смерть", - сказал директор Центра оценки и исследований биологических препаратов FD Питер Маркс.

Отмечается, что вакцина должна использоваться по рекоммендациям Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) США.

Ранее сообщалось, что США увеличивают темпы вакцинации населения от коронавируса. Сейчас там вакцинируют от 2 миллионов человек за день.

Напомним, Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена заявила, что не будет делиться вакцинами от коронавируса с другими странами.