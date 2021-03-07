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Ученые в США против вакцинации только одной дозой Moderna и Pfizer

Новина українською → Воскресенье 07 марта 2021 05:42
Ученые в США против вакцинации только одной дозой Moderna и Pfizer Фото: вакцина (Billie Weiss/Boston Red Sox/Getty Images)
Автор: Инна Собора

Американские ученые скептически относятся к схеме вакцинации Pfizer Inc и Moderna Inc против коронавируса одной дозой. Они утверждают, что недостаточно доказательств того, что однократная доза обеспечивает долгосрочную защиту.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что вакцина должна использоваться по рекоммендациям Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) США.

"Очень важно, чтобы эти вакцины использовались в соответствии с разрешением FDA, чтобы предотвратить COVID-19 и связанные с ним госпитализаци. и смерть", - сказал директор Центра оценки и исследований биологических препаратов FD Питер Маркс.

Ранее сообщалось, что США увеличивают темпы вакцинации населения от коронавируса. Сейчас там вакцинируют от 2 миллионов человек за день.

Напомним, Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена заявила, что не будет делиться вакцинами от коронавируса с другими странами.

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