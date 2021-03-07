Вчені в США проти вакцинації тільки однією дозою Moderna і Pfizer

Американські вчені скептично ставляться до схеми вакцинації Pfizer Inc і Moderna Inc проти коронавіруса однією дозою. Вони стверджують, що недостатньо доказів того, що одноразова доза забезпечує тривалий захист.

"Дуже важливо, щоб ці вакцини використовувалися у відповідності з дозволом FDA, щоб запобігти COVID-19 і пов'язані з ним госпитализаци. і смерть", - сказав директор Центру оцінки і досліджень біологічних препаратів FD Пітер Маркс.

Наголошується, що вакцина повинна використовуватися по рекомендації Управління з контролю за продуктами і ліками (FDA) США.

Раніше повідомлялося, що США збільшують темпи вакцинації населення від коронавіруса. Зараз там вакцинують від 2 мільйонів чоловік за день.

Нагадаємо, Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена заявила, що не буде ділитися вакцинами від коронавіруса з іншими країнами.