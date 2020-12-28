Вчений назвав найважливіший вітамін при COVID-19

Фото: люди в масці (РБК-Україна)

У Національній академії наук України заявили про необхідність вживання вітамін при COVID-19. Зокрема, людині необхідні вітаміни D, E і С.

Про це заявив в інтерв’ю РБК-Україна академік Національної академії наук України Сергій Комісаренко.

За його словами, важливу роль відіграє саме вітамін D. Його застосовують як профілактику багатьох інфекційних захворювань, при лікуванні злоякісних пухлин, а також при туберкульозі.

"Вже доведено численними дослідженнями, що люди із тяжким перебігом COVID-19, а також ті, хто загинув, відносилися до групи хворих із дефіцитом вітаміну D", - зазначив він.

Вчений розповів, що у випадку зараження коронавірусом потрібно приймати великі дози вітаміну D: 10-20 тисяч МО (концентрація вітаміну визначається в міжнародних одиницях, - ред.) на добу, перші 2-3 доби, потім можливі кількаденні перерви.

"Тобто великі дози вітаміну D, як вважається, підтримують імунітет людини, але, напевне, не тільки", - зазначив Комісаренко.

Нагадаємо, на сьогодні в світі не існує специфічних ліків проти коронавірусу.

Зазначимо, COVID-19 можуть захворіти не всі, у людей просто може бути потужна імунна система.