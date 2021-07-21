Україна домовилася про поставку 13 мільйонів доз вакцин до кінця літа, - Шмигаль

Він закликав активно щепитися та нагадав про початок п'ятої хвилі вакцинації в країні.

"Сумарно до кінця літа Україна має домовленості на поставку 13 мільйонів доз вакцин. Тобто ми маємо необхідну кількість вакцин для всіх бажаючих", - сказав прем'єр.

Шмигаль також нагадав, що в Україні наразі доступні чотири види вакцин, "кожна з яких запобігає тяжкому перебігу хвороби".