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Україна домовилася про поставку 13 мільйонів доз вакцин до кінця літа, - Шмигаль

Автор: РБК-Україна

Україна має домовленості на поставки 13 мільйонів доз вакцин. Вони мають прибути до кінця літа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні уряду.

Він закликав активно щепитися та нагадав про початок п'ятої хвилі вакцинації в країні.

"Сумарно до кінця літа Україна має домовленості на поставку 13 мільйонів доз вакцин. Тобто ми маємо необхідну кількість вакцин для всіх бажаючих", - сказав прем'єр.

Шмигаль також нагадав, що в Україні наразі доступні чотири види вакцин, "кожна з яких запобігає тяжкому перебігу хвороби".

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