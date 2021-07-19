Україна цього тижня вийде на п'ятий етап вакцинації, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив, що на цьому тижні починається п'ятий етап вакцинації в Україні . Це означає початок останнього етапу, прописаного в національній дорожній карті з імунізації від COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента .

"Цього тижня ми запускаємо п'ятий етап вакцинації. Вакцини в Україні достатньо для того, щоб щепити всіх бажаючих", - зазначив Шмигаль.

За його словами, цього тижня регіони отримають два мільйони доз Moderna, яка призначена для масової вакцинації робочих колективів.