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Бустерна доза COVID-вакцини. Якщо ЄС затвердить 9-місячний інтервал, то Україна готова повторити

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Київ, П'ятниця 03 грудня 2021 12:22
Бустерна доза COVID-вакцини. Якщо ЄС затвердить 9-місячний інтервал, то Україна готова повторити Фото: міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ольга Белей

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що Україна готова запровадити бустерну дозу за прикладом Європи, якщо в ЄС буде ухвалено таке рішення. Міністр запевнив, що вакцин в Україні є достатньо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Ляшка в кулуарах парламенту.

Ляшко зазначив, що на даний момент у Європі пропонують запроваджувати бустерну дозу через дев'ять місяців після вакцинації.

"Якщо приймуть пропозицію вчених (про 9-місячний інтервал, - ред.), схвалять на рівні парламенту, то ми будемо готові повторити це все на території України", - заявив Ляшко, зазначивши, що при розробці COVID-сертифікатів Україна погоджувала всю нормативну. базу відповідно до законодавства ЄС.

"Ми і технічно готові і плюс наявність вакцин також каже, що ми можемо будь-якої миті запустити бустерну дозу та розширити вікову категорію", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Єврокомісія пропонує скоротити термін дії COVID-сертифікату про вакцинацію з 12 до 9 місяців, а для його продовження буде потрібна бустерна доза. Такі зміни пропонують запровадити з 10 січня 2022 року.

Зазначимо, що в Україні термін дії COVID-сертифікату про вакцинацію, який визнано в ЄС, на даний момент становить 12 місяців.

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