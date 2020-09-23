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Україна готова до збільшення динаміки розповсюдження COVID-19, - Ляшко

Новость на русском → Київ, Середа 23 вересня 2020 15:39
Україна готова до збільшення динаміки розповсюдження COVID-19, - Ляшко Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Медична система України готова до поширення коронавірусу. Зараз у країні є 35 тисяч лікарняних ліжок для госпіталізації хворих, ще 16 тисяч - переформатують найближчим часом.

Про це у Facebook написав головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, зараз в країні зайняті 12 тисяч ліжок, що залишає запас потужності.

"Система охорони здоров'я України сьогодні не так вразлива і ми набагато краще підготовлені до протидії поширенню хвороби. Звичайно, динаміка циркуляції вірусу SARS-CoV-2 може повести себе несподівано і не прогнозовано, але наша медична система до цього готова", - написав Ляшко.

Він додав, що понад 10 тисяч лікарняних ліжок вже мають централізоване підключення до кисню, серед яких 3265 ліжок у реанімаційних відділеннях. У жовтні планують підключити до кисню 80% ліжок.

"Кількість апаратів ШВЛ у лікарнях становить 5150 одиниць, з яких 75% це апарати середнього і високого класу. Таким чином, всі люди, які будуть потрапляти в лікарню з коронавірусом, будуть мати доступ до кисневої терапії", - зазначив Ляшко.

Раніше РБК-Україна писало, що на піку захворюваності в Україні очікується близько 5 тисяч захворювань коронавірусом щодня.

Нагадаємо, за добу в Україні підтвердили майже 3,5 тисячі випадків коронавірусу. Всього в країні захворіли 184 734 осіб. При цьому був зафіксований рекорд за кількістю пацієнтів, які вилікувалися від COVID-19 - 1796.

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