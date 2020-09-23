В Україні підтвердили майже 3,5 тисячі випадків коронавірусу

В Україні за добу підтвердили коронавірус у 3497 осіб. З початку пандемії в країні виявили вже 184 734 випадку COVID-19.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони України.

Найбільшу кількість нових випадків підтвердили у Харківській (+403), Тернопільській (+337), Одеській (+287), Львівській (+252) областях і Києві (+307).

Кількість летальних випадків від коронавірусу збільшилася до 3705 (+63). Одужали від COVID-19 вже 81 670 (1796) осіб. При цьому за добу одужали рекордна кількість людей. Активно хворіють зараз в Україні 99 359 пацієнтів.

Раніше РБК-Україна писало, що в Донецькій області зафіксовано антирекорд за кількістю нових хворих COVID-19.

Також повідомлялося, що в Україні для лікування хворих коронавірусом можуть розгорнути максимально 50-52 тисячі ліжок. Зараз вже розгорнуто 36 тисяч лікарняних ліжок.

Відзначимо, в Україні за станом на 22 вересня майже всі регіони були не готові до ослаблення карантину. Відповідають вимогам Міністерства охорони здоров'я лише Кіровоградська і Херсонська області.