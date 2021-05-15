Україна готова запустити COVID-сертифікати з 1 липня, - МОЗ

"Україна бере участь у двох робочих групах з введення ковідних сертифікатів. Одна - від ВООЗ, друга - від ЄС, яка пропонує певні привілеї для вакцинованих осіб або людей з імунітетом в умовах карантинних обмежень. Тобто відвідувати концерти, кінотеатри, торгові центри тощо. Що конкретно - це ще не вирішено", - розповів Ляшко.

За його словами, поки усі дані про вакцинацію вносяться в електронну систему охорони здоров’я. Паралельно працює група спеціалістів з МОЗ, НСЗУ і Мінцифри, яка співпрацює з ВООЗ і ЄС і напрацьовує технічні моменти, які одразу після запровадження в Євросоюзі будуть введені і в Україні.

"Ми не будемо "білою вороною". Що буде затверджено ВООЗ - те буде і в нас, що буде в Євросоюзі - те буде і в нас...За словами міністра охорони здоров’я, з 1 липня ми готові запустити такі сертифікати", - сказав головний санлікар.

Він додав, що в Євросоюзі та Ізраїлі заявили, що будуть визнавати щеплення усіма вакцинами, які мають дозвіл від ВООЗ. Що стосується вакцини від Sinovac, то вона чекає на дозвіл ВООЗ.

"Ми відстежуємо це. Ми очікували, що цей дозвіл буде вже наприкінці квітня, потім - на початку травня. На початку травня з’явилося схвалення тільки щодо Sinopharm. Щодо Sinovac ще чекаємо, просто технічно ця перевірка зазвичай займає час. Але була заява в середині квітня від керівника відділу ВООЗ, що вони підтверджують ефективність цих обох китайських вакцин", - пояснив Ляшко.