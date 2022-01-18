Україна готується до спалаху "Омікрону", - МОЗ

Медична система України готується до чергового навантаження. Це пов'язано з поширенням у світі нового штаму коронавірусу "Омікрон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ у Facebook .

"Тенденції щодо поширення "Омікрону" у світі свідчать про те, що Україна теж не уникне нового спалаху коронавірусної хвороби. Водночас, медична система постійно вдосконалюється до чергового навантаження", - йдеться у повідомленні.

Також медики нагадали про карантинні заходи - носіння масок, гігієну, вакцинацію та соціальне дистанціювання. За їх словами, дотримання цих правил може допомогти у боротьбі з поширенням COVID.