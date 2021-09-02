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Україна на межі виходу з "зеленої" зони, - експерти

Автор: РБК-Україна

Через погіршення ситуації з коронавірусом в Україні країна опинилася на межі виходу з "зеленої" зони. Якщо така тенденція збережеться, то в регіонах можуть посилити обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз експертів Київської школи економіки.

Повідомляється, що два дні поспіль не виконується умова "зеленого" рівня епідемічної небезпеки - коефіцієнт виявлення нових випадків перевищив 4%.

"У разі невиконання такої умови протягом ще одного дня, Національна комісія з питань ТЕБ і НС може прийняти рішення про вихід України з "зеленої" зони. Це означає, що регіони будуть розподілені за рівнем епідемічної небезпеки, відповідно до яких будуть посилені обмеження", - йдеться в прогнозі.

Поточна ситуація поки залишається контрольованою, але навантаження на медичну систему продовжує зростати - кожне п'яте "ковідне" ліжко зайняте пацієнтами, на 14% зайняті ліжка "з киснем".

Добова смертність в Україні також перейшла до зростання і в середньому становить 38 випадків - зростання майже на половину порівняно з минулим тижнем.

Чернівецька область продовжує бути антилідером з найбільш критичною ситуацією з COVID-19. Кожен з інших 24 регіонів знаходиться в зоні підвищеного ризику загоряння. І вже в 11 українських областях (Київська, Донецька, Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Тернопільська, Луганська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області) коефіцієнт виявлення випадків перевищує рекомендовані ВООЗ 5%.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Херсонська область може посилити карантин, оскільки регіон близький до "жовтої" зони.

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