Україна змінила умови зберігання вакцини Pfizer

В Україні змінили умови зберігання вакцини Pfizer від коронавірусу на прохання компанії-виробника. Тепер її можна зберігати при температурі від +2 до +8 протягом місяця, а не п'яти днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я .

Повідомляється, що в травні 2021 роки після серії нових досліджень виробник вакцини Pfizer звернувся до регуляторів в сфері охорони здоров'я з проханням послабити вимоги до холодового ланцюга і дозволити зберігати нерозведений препарат при температурі від +2 до +8 протягом місяця. Європейський, британський і американські регулятори вже змінили вимоги до зберігання вакцини в своїх країнах.

24 червня Міністерство охорони здоров'я України також отримало офіційний лист від Pfizer Export B.V. з проханням переглянути вимоги до холодового ланцюга. МОЗ розглянув його і дозволив після розморожування зберігати нерозведену вакцину при температурі від +2 до +8 протягом 31 дня.

"Ця норма застосовується до партій вакцини, термін придатності яких закінчується після 30 квітня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що інструкція до нових партіяй вакцини вже містить оновлені вимоги до температури зберігання.