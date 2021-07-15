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Вакциною Pfizer почнуть щеплювати в Одесі: відома дата

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Одеса, Четвер 15 липня 2021 14:30
Вакциною Pfizer почнуть щеплювати в Одесі: відома дата Фото: вакциною Pfizer почнуть щеплювати в Одесі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В центрах вакцинації в Одесі почнуть щеплювати від коронавірусу вакциною Pfizer. У неділю,18 липня охочі можуть пройти імунізацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення HELSI.ME у Telegram.

"Відкрито запис на масову вакцинацію від COVID-19 вакциною від Pfizer в Одесі на 18 липня", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що люди зможуть обрати якою саме вакциною вони хочуть щепитися - CoronaVac (Sinovac) чи Comirnaty (Pfizer-BioNTech).

Вказано, що отримати щеплення охочі зможуть з 9 до 18 години:

Зокрема, у неділю в Одесі буде працювати 9 центрів вакцинації:

  • пров. Семафорний, 4, ТЦ Fontan Sky;
  • вул. С. Палія, 93а, ТРЦ "Сім'я", 2 поверх;
  • вул. Толбухіна, 135, ТЦ "Мегадом" (корпус "Космос", 3 поверх);
  • вул. Левітана, 62, поліклініка №20;
  • вул. Житомирська, 2, ЦПМСД №10;
  • вул. Болгарська, 38, КДЦ МКЛ №1;
  • вул. Ільфа та Петрова, 15-а, школа № 72;
  • вул. Ген. Петрова, 34, школа №53;
  • вул. Балківська, 42, школа №5.

Відомо, що окрім електронного запису також діятиме жива черга.

Нагадаємо, у Києві із 16 липня у Центрі вакцинації на базі МВЦ за бажанням почнуть щепити препаратом Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, але не всіх.

Додамо, що центри масової вакцинації в Тернопільській області будуть робити щеплення вакциною Pfizer тільки на вихідних.

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