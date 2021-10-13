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Україна вже на максимумі. Показники COVID близькі до пікових за всю пандемію

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Київ, Середа 13 жовтня 2021 13:37
Україна вже на максимумі. Показники COVID близькі до пікових за всю пандемію Фото: захворюваність на COVID в Україні близькі до пікових (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

На сьогодні Україна за двома показниками щодо COVID-19 наближається до своїх пікових значень. Вже пройдено пікові значення осені 2020 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова керівника Центру економіки охорони Здоров'я Київської школи економіки Юрія Ганіченка.

За його словами, Україна наближається до історичних пікових значень за рівнем смертності та рівнем госпіталізації за всю пандемію.

"Коли ми бачимо числа на добу, ми говоримо про те, що треба дивитися на середній показник за тиждень. Окрема доба може бути не показовою. Але станом на зараз зафіксовано 471 померлого, історично ми мали 481 померлого на добу - це найвищий показник. Усереднене значення за добу ще не доходить до пікових весняних значень, але вже перевершило пікове значення осінньої хвилі минулого року. І госпіталізація, ми ще не досягли піку, але також наближаємося", - зазначив Ганіченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що більше половини реанімаційних ліжок в Україні вже зайняті COVID-хворими.

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