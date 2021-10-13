Україна вже на максимумі. Показники COVID близькі до пікових за всю пандемію

На сьогодні Україна за двома показниками щодо COVID-19 наближається до своїх пікових значень. Вже пройдено пікові значення осені 2020 року.

За його словами, Україна наближається до історичних пікових значень за рівнем смертності та рівнем госпіталізації за всю пандемію.

"Коли ми бачимо числа на добу, ми говоримо про те, що треба дивитися на середній показник за тиждень. Окрема доба може бути не показовою. Але станом на зараз зафіксовано 471 померлого, історично ми мали 481 померлого на добу - це найвищий показник. Усереднене значення за добу ще не доходить до пікових весняних значень, але вже перевершило пікове значення осінньої хвилі минулого року. І госпіталізація, ми ще не досягли піку, але також наближаємося", - зазначив Ганіченко.