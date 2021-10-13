Більш ніж половина реанімаційних ліжок в Україні зайняті COVID-хворими, - KSE
В українських лікарнях більше ніж половина реанімаційних ліжок зайняті хворими на COVID-19. В той час як кількість госпіталізацій в країні зростає за тиждень на чверть.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрія Ганиченка.
"Госпіталізації переважають над виписками на половину - відповідно, навантаження на систему охорони здоров'я продовжує зростати", - зазначив Ганиченко.
За його словами, при зайнятості кисневих ліжок на 57%, реанімаційні складають - 58%.
Однак кожен третій пацієнт на ліжку з киснем не потребує кисневої терапії, тобто "реальна" зайнятість становить 41% (пацієнти, яким призначена киснева терапія).
Експерт додав, що за останній тиждень в Україні було розгорнуто ще 8 тисяч додаткових ліжок з киснем.
Нагадаємо, станом на сьогодні відділення лікарень Києва, що приймають COVID-хворих заповнені майже на 47%.
Додамо, що у Львові кількість госпіталізацій хворих коронавірусом почала стрімко зростати.