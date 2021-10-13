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Більш ніж половина реанімаційних ліжок в Україні зайняті COVID-хворими, - KSE

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Україна, Середа 13 жовтня 2021 13:01
Більш ніж половина реанімаційних ліжок в Україні зайняті COVID-хворими, - KSE Фото: 58% реанімаційних ліжок зайняті COVID-хворими (УНІАН)
Автор: Марія Кучерявець

В українських лікарнях більше ніж половина реанімаційних ліжок зайняті хворими на COVID-19. В той час як кількість госпіталізацій в країні зростає за тиждень на чверть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрія Ганиченка.

"Госпіталізації переважають над виписками на половину - відповідно, навантаження на систему охорони здоров'я продовжує зростати", - зазначив Ганиченко.

За його словами, при зайнятості кисневих ліжок на 57%, реанімаційні складають - 58%.

Однак кожен третій пацієнт на ліжку з киснем не потребує кисневої терапії, тобто "реальна" зайнятість становить 41% (пацієнти, яким призначена киснева терапія).

Експерт додав, що за останній тиждень в Україні було розгорнуто ще 8 тисяч додаткових ліжок з киснем.

Нагадаємо, станом на сьогодні відділення лікарень Києва, що приймають COVID-хворих заповнені майже на 47%.

Додамо, що у Львові кількість госпіталізацій хворих коронавірусом почала стрімко зростати.

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