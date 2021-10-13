В українських лікарнях більше ніж половина реанімаційних ліжок зайняті хворими на COVID-19. В той час як кількість госпіталізацій в країні зростає за тиждень на чверть.

"Госпіталізації переважають над виписками на половину - відповідно, навантаження на систему охорони здоров'я продовжує зростати", - зазначив Ганиченко.

За його словами, при зайнятості кисневих ліжок на 57%, реанімаційні складають - 58%.

Однак кожен третій пацієнт на ліжку з киснем не потребує кисневої терапії, тобто "реальна" зайнятість становить 41% (пацієнти, яким призначена киснева терапія).

Експерт додав, що за останній тиждень в Україні було розгорнуто ще 8 тисяч додаткових ліжок з киснем.