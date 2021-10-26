Україна почала закуповувати кисень в Польщі, - Ляшко

"Так (Україна вже почала закуповувати кисень в Польщі - ред.), з урахуванням того, що він (завод, який виробляв кисень і зупинився - ред.) на заході України, то зв’язалися з Польщею - це швидше, ніж везти кисень з Донецької, Луганської чи Запорізької областей", - пояснив Ляшко.

За його словами, цим питанням займалося Мінінфраструктури, яке, як зазначив міністр, впоралося досить швидко - за один день та видало всі необхідні дозволи.

"Дистриб’ютор, який цей кисень постачає, привіз пару машин з Польщі та розвіз по лікарнях", - уточнив Ляшко.

Міністр зазначив, що відносно ціни, за якою було закуплено кисень у Польщі, українські лікарні взагалі "не відчули, звідки в них цей кисень".

"Це було питання постачальника, який по своїх же контрактах закрив її потреби", - додав Ляшко.