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Україна почала закуповувати кисень в Польщі, - Ляшко

Автор: Марія Кучерявець

Україна почала закуповувати в Польщі медичний кисень. Оскільки вітчизняний завод на заході країни тимчасово призупинив виробництво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка в інтерв'ю "УП".

"Так (Україна вже почала закуповувати кисень в Польщі - ред.), з урахуванням того, що він (завод, який виробляв кисень і зупинився - ред.) на заході України, то зв’язалися з Польщею - це швидше, ніж везти кисень з Донецької, Луганської чи Запорізької областей", - пояснив Ляшко.

За його словами, цим питанням займалося Мінінфраструктури, яке, як зазначив міністр, впоралося досить швидко - за один день та видало всі необхідні дозволи.

"Дистриб’ютор, який цей кисень постачає, привіз пару машин з Польщі та розвіз по лікарнях", - уточнив Ляшко.

Міністр зазначив, що відносно ціни, за якою було закуплено кисень у Польщі, українські лікарні взагалі "не відчули, звідки в них цей кисень".

"Це було питання постачальника, який по своїх же контрактах закрив її потреби", - додав Ляшко.

Нагадаємо, раніше глава МОЗ заявив, що два заводи з виробництва медичного кисню, робота яких, зокрема, направлена на лікарні для COVID-хворих, призупинили виробництво через регламентні роботи, а ще один виробник має технічні несправності.

Додамо, що у Чернігові вчора заявили про критичну ситуацію з киснем для COVID-пацієнтів у медзакладах міста. Повідомлялося, що кисню залишилося всього на декілька годин.

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УкраїнаМінстерство охорони здоров'я УкраїниПольшаВіктор Ляшко