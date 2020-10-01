Україна оновила зони карантину: що змінилось

В Україні 1 жовтня оновили зони карантину, в залежності від епідемологічної ситуації в регіонах. Рішення набуде чинності з наступного понеділка.

Відповідне рішення ухвалили Державна і регіональна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

До "червоної зони" карантину потрапили:

Тернопіль;

Канів.

Заборонено: роботу громадського транспорту; роботу ТРЦ, кафе і ресторанів.

До "помаранчевої зони" потрапили: Вінниця, Луцьк, Дніпро, Ужгород, Івано-Франківськ, Львів, Миколаїв, Полтава, Суми, Харків, Хмельницький, Чернівці.

Заборонено роботу: хостелів і турбаз; ресторанів, нічних клубів вночі; спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури (крім закладів, які можуть забезпечити відвідування не більше однієї особи на 10 кв. м приміщення); дитячих таборів; масові збори понад 100 осіб (одна людина на 20 кв. м).

Згідно з новими правилами зонування, виключається норма про заборону перевезення в громадському транспорті при заповнювання 50% сидячих місць.

В "жовту зону" карантину увійшли: Київ, Кривий Ріг, Житомир, Запоріжжя, Одеса, Херсон, Черкаси та Чернігів.

Заборонено: відвідування установ соцзахисту, в яких знаходяться люди похилого віку (крім тих осіб, які надають послуги).

Всі інші області та міста входять в "зелену зону". В ній обов'язкове носіння масок або респіраторів в громадських будівлях; під час масових заходів допускається одна особа на 5 кв. м; кінотеатри можуть бути заповнені лише на 50%; перевезення пасажирів у громадському транспорті дозволяється тільки в масках і на пасажирських сидіннях.

Нагадаємо, в Україні зафіксували новий антирекорд по коронавірусу.

ВООЗ прогнозує, що в Україні буде до 9 тисяч випадків коронавірусу щодня.