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Україна одною з перших отримає COVID-вакцину по механізму COVAX

Новость на русском → Київ, Середа 03 лютого 2021 18:11
Україна одною з перших отримає COVID-вакцину по механізму COVAX Фото: вакцина від коронавірусу (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Україна стала однією з 18 країн, які першими отримають партію вакцин від коронавірусу в рамках глобального механізму COVAX. Першою в Україну надійде партія вакцини Pfizer/Biontech.

Про це повідомила організація ЮНІСЕФ.

Разом з Україною партію вакцини Pfizer/Biontech першими отримають Бутан, Болівія, Боснія і Герцеговина, Кабо-Верде, Колумбія, Сальвадор, Грузія, Мальдіви, Молдова, Монголія, Перу, Філіппіни, Південна Корея, Руанда, Південна Африка, Туніс, Західний берег Йордану і Газа.

Згідно з проміжний планом розподілу вакцин, який оприлюднив COVAX, Україна отримає 117 тисяч доз вакцини Pfizer/BioNTech та може розраховувати на 2 215 200 доз COVID-вакцини від AstraZeneca.

Нагадаємо, Україна планує почати вакцинацію населення від коронавірусу, орієнтовно, з 15 лютого. Вакцинація почнеться, як тільки в Україну надійде перша партія вакцини.

Як писало РБК-Україна, в Міністерстві охорони здоров'я розраховують пройти більшість етапів національного плану вакцинації українців до вересня 2021 року.

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