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Украина одной из первых получит COVID-вакцину по механизму COVAX

Новина українською → Киев, Среда 03 февраля 2021 18:11
Украина одной из первых получит COVID-вакцину по механизму COVAX Фото: вакцина от коронавирус (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украина стала одной из 18 стран, которые первыми получат партию вакцин от коронавируса в рамках глобального механизма COVAX. Первой в Украину поступит партия вакцины Pfizer/Biontech.

Об этом сообщила организация ЮНИСЕФ.

Вместе с Украиной партию вакцины Pfizer/Biontech первыми получат Бутан, Боливия, Босния и Герцеговина, Кабо-Верде, Колумбия, Сальвадор, Грузия, Мальдивы, Молдова, Монголия, Перу, Филиппины, Южная Корея, Руанда, Южная Африка, Тунис, Западный берег Иордана и Газа.

Согласно промежуточному плану распределения вакцин, который обнародовал COVAX, Украина получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer/BioNTech и может рассчитывать на 2 215 200 доз COVID-вакцины от AstraZeneca.

Напомним, Украина планирует начать вакцинацию населения от коронавируса, ориентировочно, с 15 февраля. Вакцинация начнется, как только в Украину поступит первая партия вакцины.

Как писало РБК-Украина, в Министерстве здравоохранения рассчитывают пройти большинство этапов национального плана вакцинации украинцев до сентября 2021 года.

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