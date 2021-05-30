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Україна відправила гуманітарну допомогу до Індії для боротьби з COVID

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Україна, Неділя 30 травня 2021 20:01
Україна відправила гуманітарну допомогу до Індії для боротьби з COVID Фото: Україна відправила гуманітарну допомогу до Індії (dsns.gov.ua)
Автор: Андрій Василюк

Україна 30 травня відправила літак з гуманітарною допомогою для Індії, де спостерігається складна епідеміологічна ситуація. До Делі доставлять кисневі концентратори.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

"На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 травня №467-р, для боротьби з тяжкими наслідками пандемії COVID-19 перший рейс доправляє постраждалому населенню Індії 184 кисневі концентратори. Другим рейсом буде передано ще 216 кисневих концентраторів", - йдеться в повідомленні.

Гуманітарний вантаж супроводжують українські рятувальники.

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про надання гуманітарної допомоги Республіці Індія" через складну епідситуацію з COVID-19 у цій країні.

Про надання гуманітарної допомоги Індії 7 травня домовилися під час зустрічі Зеленського з власником Serum Institute of India Сайрусом Пунавалою. Власник індійського заводу у відповідь пообіцяв, що Україна одною з перших отримає вакцину від коронавірусу після відновлення експорту.

Як розповів прем'єр Денис Шмигаль, Індія попросила поділитися з нею запасами кисню. Від іншої гуманітарної допомоги індійська сторона відмовилася.

Зазначимо, масштабний спалах коронавірусу в Індії пов'язують з небезпечним штамом коронавірусу із потрійною мутацією.

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