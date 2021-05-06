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Україна готова поділитися киснем з Індією, - Шмигаль

Новость на русском → Україна, Четвер 06 травня 2021 22:19
Україна готова поділитися киснем з Індією, - Шмигаль Фото: Денис Шмигаль, прем'єр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що українська влада поділиться з Індією киснем. Україна вирішила допомогти з подоланням масштабного спалаху коронавірусу в Індії.

Про це йшлося в ефірі програми "Право на владу".

"Стосовно питань Індії. Уряд України запропонував підтримку уряду Індії. Як і всі країни, ми звернулися до Індії та запитали, яка допомога може бути надана. Вони відмовилися від всього, крім кисню. Зараз технічно відпрацьовуються ці питання", - сказав український прем'єр.

Нагадаємо, днями в Індії зафіксували новий рекорд смертельних випадків від коронавірусу. В Індії щодоби підтверджують понад 300 тисяч випадків COVID-19. Цей спалах пов'язують з новим штамом коронавірусу, який називають "індійським".

Як писало РБК-Україна, загальна кількість випадків коронавірусу в Індії перевищила 20 мільйонів.

Через велику кількість хворих в Індії невистачає кисню та препаратів, тому вже понад 40 країн зголосилися допомогти їй в подолання спалаху. Серед країн, які вирішили допомогти Індії, Сполучені Штати та Велика Британія.

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