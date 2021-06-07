Україна відправила другу партію кисневих концентраторів до Індії

Вчора, 6 червня, в рамках другої гуманітарної допомоги до Індії було надіслано ще 216 кисневих концентраторів. Загалом, Україна надіслала до цієї країни 400 таких пристроїв.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Гуманітарна допомога була відправлена в Індію на виконання указу українського президента Володимира Зеленського. Про надання гуманітарної допомоги було домовлено під час візиту в Київ глави індійського виробника COVID-вакцин Serum Institute.
Через неочікуваний спалах коронавірусу на території Індії влада країни заявила про дефіцит вакцин від COVID-19. Однак під час зустрічі з Зеленським власник заводу Serum Institute пообіцяв, що після відновлення експорту, Україна одною із перших отримає вакцини від COVID-19
Як заявляв прем'єр Денис Шмигаль, Україна пропонувала Індії різні варіанти гуманітарної допомоги, однак індійська сторона погодилася тільки на кисень.
"Як і всі країни, ми звернулися до Індії та запитали, яка допомога може бути надана. Вони відмовилися від всього, крім кисню.", - зауважував Шмигаль.
Через нестачу кисню та препаратів допомогти Індії погодилися більше ніж 40 країн. Великобританія, зі свого боку, пообіцяла відправити до країни 200 апаратів ШВЛ та 495 кисневих концентраторів.
Нагадаємо, що 30 травня, Україна надіслала до Індії першу гуманітарну допомогу.
Як повідомляло РБК-Україна, 5 червня в Індії зафіксували новий антирекорд смертності через COVID-19.
Зокрема, через нову хвилю коронавірусу в Індії, в країні попередили про дефіцит вакцин.