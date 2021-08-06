Україна очікує від Німеччини 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca
Фото: глава МОЗ Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Німеччина передасть Україні 1,5 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва AstraZeneca. Переговори перебувають на фінальній стадії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на заяву глави МОЗ України Віктора Ляшка в ефірі програми “Сніданок з 1+1”.
За його словами, в Україну протягом цього місяця привезуть 5 млн доз вакцин.
"Зараз завершуються перемовини. 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca ми очікуємо від Німеччини", - сказав Ляшко.
Нагадаємо, на цьому тижні в Україну прибули 509 400 доз вакцини AstraZeneca, які передала Данія.
В липні глава уряду Денис Шмигаль заявляв, що Україна має домовленості на поставки 13 мільйонів доз вакцин до кінця літа.