ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна очікує від Німеччини 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca

Новость на русском →
П'ятниця 06 серпня 2021 12:10
Україна очікує від Німеччини 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca Фото: глава МОЗ Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Німеччина передасть Україні 1,5 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва AstraZeneca. Переговори перебувають на фінальній стадії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на заяву глави МОЗ України Віктора Ляшка в ефірі програми “Сніданок з 1+1”.

За його словами, в Україну протягом цього місяця привезуть 5 млн доз вакцин.

"Зараз завершуються перемовини. 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca ми очікуємо від Німеччини", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, на цьому тижні в Україну прибули 509 400 доз вакцини AstraZeneca, які передала Данія.

В липні глава уряду Денис Шмигаль заявляв, що Україна має домовленості на поставки 13 мільйонів доз вакцин до кінця літа.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцина Віктор Ляшко Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус