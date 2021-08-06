Украина ожидает от Германии 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca
Фото: глава Минздрава Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Германия передаст Украине 1,5 млн доз вакцины от коронавируса производства AstraZeneca. Переговоры находятся на финальной стадии.
Об этом сообщает РБК-Украина из ссылки на заявление главы минздрава Украины Виктора Ляшко в эфире программы “Сніданок з 1+1”.
По его словам, в Украину в течение этого месяца привезут 5 млн доз вакцин.
"Сейчас завершаются переговоры. 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca мы ожидаем от Германии", - сказал Ляшко.
Напомним, на этой неделе в Украине прибыли 509 400 доз вакцины AstraZeneca, которые передала Дания.
В июле глава правительства Денис Шмыгаль заявлял, что Украина имеет договоренности на поставки 13 миллионов доз вакцин до конца лета.