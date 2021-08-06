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Україна очікує від Німеччини 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca

Автор: РБК-Україна

Німеччина передасть Україні 1,5 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва AstraZeneca. Переговори перебувають на фінальній стадії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на заяву глави МОЗ України Віктора Ляшка в ефірі програми “Сніданок з 1+1”.

За його словами, в Україну протягом цього місяця привезуть 5 млн доз вакцин.

"Зараз завершуються перемовини. 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca ми очікуємо від Німеччини", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, на цьому тижні в Україну прибули 509 400 доз вакцини AstraZeneca, які передала Данія.

В липні глава уряду Денис Шмигаль заявляв, що Україна має домовленості на поставки 13 мільйонів доз вакцин до кінця літа.

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