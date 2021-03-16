Україна очікує нову партію вакцини AstraZeneca, - Степанов
В Україну вже до кінця місяця прибуде нова партія вакцини від коронавіруса AstraZeneca з Індії. Очікується, що до 31 березня від компанії-виробника Serum Institute з Індії прибуде 1,5 мільйонів доз.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі програми "Свобода слова".
За словами Степанова, вакцина Oxford/AstraZeneca (CoviShield) від компанії-виробника Serum Institute (Індія) повинна бути поставлена в Україну до 31 березня за умови, що наша країна отримає дозвіл на експорт від уряду Індії.
"Наступна партія вакцини CoviShield в розмірі 1,5 млн доз повинна приїхати до 31 березня згідно з контрактом. Для того, щоб її отримати, ми повинні отримати дозвіл на експорт уряду Індії, бо всі країни, які мають у себе потужності по виробництву, обмежуються в експорті", – сказав він.
Він також спростував, що вакцина AstraZeneca може бути небезпечною.
Нагадаємо, у МОЗ відмову країн ЄС від вакцини AstraZeneca назвали черговим фейком.
Раніше ми повідомляли, що розробники вакцини від коронавірусу AstraZeneca запевнили в безпечності препарату. Випадки тромбозу після вакцинації не пов'язані з препаратом.