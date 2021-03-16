Україна очікує нову партію вакцини AstraZeneca, - Степанов

В Україну вже до кінця місяця прибуде нова партія вакцини від коронавіруса AstraZeneca з Індії. Очікується, що до 31 березня від компанії-виробника Serum Institute з Індії прибуде 1,5 мільйонів доз.

За словами Степанова, вакцина Oxford/AstraZeneca (CoviShield) від компанії-виробника Serum Institute (Індія) повинна бути поставлена в Україну до 31 березня за умови, що наша країна отримає дозвіл на експорт від уряду Індії.

"Наступна партія вакцини CoviShield в розмірі 1,5 млн доз повинна приїхати до 31 березня згідно з контрактом. Для того, щоб її отримати, ми повинні отримати дозвіл на експорт уряду Індії, бо всі країни, які мають у себе потужності по виробництву, обмежуються в експорті", – сказав він.

Він також спростував, що вакцина AstraZeneca може бути небезпечною.