ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна очікує нову партію вакцини AstraZeneca, - Степанов

Новость на русском → Україна, Вівторок 16 березня 2021 01:21
Україна очікує нову партію вакцини AstraZeneca, - Степанов Фото: вакцина від коронавіруса AstraZeneca (Віталій Носач)
Автор: РБК-Україна

В Україну вже до кінця місяця прибуде нова партія вакцини від коронавіруса AstraZeneca з Індії. Очікується, що до 31 березня від компанії-виробника Serum Institute з Індії прибуде 1,5 мільйонів доз.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі програми "Свобода слова".

За словами Степанова, вакцина Oxford/AstraZeneca (CoviShield) від компанії-виробника Serum Institute (Індія) повинна бути поставлена в Україну до 31 березня за умови, що наша країна отримає дозвіл на експорт від уряду Індії.

"Наступна партія вакцини CoviShield в розмірі 1,5 млн доз повинна приїхати до 31 березня згідно з контрактом. Для того, щоб її отримати, ми повинні отримати дозвіл на експорт уряду Індії, бо всі країни, які мають у себе потужності по виробництву, обмежуються в експорті", – сказав він.

Він також спростував, що вакцина AstraZeneca може бути небезпечною.

Нагадаємо, у МОЗ відмову країн ЄС від вакцини AstraZeneca назвали черговим фейком.

Раніше ми повідомляли, що розробники вакцини від коронавірусу AstraZeneca запевнили в безпечності препарату. Випадки тромбозу після вакцинації не пов'язані з препаратом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус вакцина від коронавірусу
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19