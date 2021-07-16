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Україна очікує на отримання 2 млн доз вакцини Moderna у липні

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Україна, П'ятниця 16 липня 2021 10:25
Україна очікує на отримання 2 млн доз вакцини Moderna у липні Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наша країна очікує на отримання 2 млн доз вакцини Moderna. Ми маємо отримати їх у липні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ під час години запитань до уряду в Верховній раді.

"Окрім Pfizer, AstraZeneca, Novavax, очікуємо цього місяця 2 млн доз вакцини Moderna. Це також високоякісна вакцина, яку використовують США та Європейський союз. Додатково у серпні очікуємо окрім Pfizer, CoronaVac, 2 млн доз вакцини Novavax", - зазначив глава уряду.

Нагадаємо, на початку липня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко анонсував, що Україна очікує 2 млн доз вакцини Moderna. Її передадуть Сполучені Штати через глобальний механізм COVAX.

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