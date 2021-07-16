Украина ожидает получение 2 млн доз вакцины Moderna в июле
Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что наша страна ожидает получение 2 млн доз вакцины Moderna. Мы должны получить их в июле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление во время часа вопросов к правительству в Верховной раде.
"Кроме Pfizer, AstraZeneca, Novavax, ожидаем в этом месяце 2 млн доз вакцины Moderna. Это также высококачественная вакцина, которую используют США и Европейский союз. Дополнительно в августе ожидаем кроме Pfizer, CoronaVac, 2 млн доз вакцины Novavax", - отметил глава правительства.
Напомним, в начале июля министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал, что Украина ожидает 2 млн доз вакцины Moderna. Ее передадут Соединенные Штаты по глобальному механизму COVAX.