RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Україна очікує на отримання 2 млн доз вакцини Moderna у липні

Автор: Юлія Струк

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наша країна очікує на отримання 2 млн доз вакцини Moderna. Ми маємо отримати їх у липні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ під час години запитань до уряду в Верховній раді.

"Окрім Pfizer, AstraZeneca, Novavax, очікуємо цього місяця 2 млн доз вакцини Moderna. Це також високоякісна вакцина, яку використовують США та Європейський союз. Додатково у серпні очікуємо окрім Pfizer, CoronaVac, 2 млн доз вакцини Novavax", - зазначив глава уряду.

Нагадаємо, на початку липня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко анонсував, що Україна очікує 2 млн доз вакцини Moderna. Її передадуть Сполучені Штати через глобальний механізм COVAX.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВакцинаДенис ШмигальКоронавірус